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Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleriyle devam ederken Tülay Hatimoğulları'ndan dün dikkat çeken bir açıklama geldi.

HATİMOĞULLARI: TOP ARTIK İKTİDARIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, silah bırakma sürecine yönelik değerlendirmesinde, "Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BURADA CİDDİ BİR MESELE VAR

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Hatimoğulları'nın açıklamalarını da değerlendirdi. Süreçte bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirten Tunç, "Top iktidarda ne demek? Biz burada top oynamıyoruz. Burada ciddi bir mesele var. Bunun tasfiyesiyle ilgili çabalar söz konusu. Bu çabalara destek vermek lazım. Bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YAPICI BİR TUTUMU VARDI"

İmralı heyetinin görüşmelerinin ardından Sırrı Süreyya Önder rahatsızlandı. Onun yapıcı bir tutumu vardı, gerçekten bu sürece büyük katkısı oluyordu. İnşallah iyileşir ve sağlığına kavuşur. Bu sürecin devam etmesi lazım. Topun iktidarda olması vesaire söz konusu değil. Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil. Burada geçen hafta DEM Parti'nin Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

top oynamıyoruz ne ya. zaten rezil bir çalışma. teröristle nasıl olurda görüşülür??? idddaaam şart.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Hayret, 3-5 günde bir çıkıp Türkiye hukuk devletidir cümlesinden başka şeyler de konuşabiliyormuş sayın bakan. Bu arada bugün böyle der ertesi gün bakmışız bebek katili salınmış..

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Haber YorumlarıMücahid:

Yoo bariz şekilde TOP çeviriyorsunuz. Bu pkk ile anlaşılamayacağını 40 senede öğrenemediniz. Bak nasıl suistimal ettiler hemen konuyu. Çünkü arkalarında Ya-udi lobisi var . mevzu silah bırakma falan değil arzı mevut.

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dandiksiniz AKP!!!

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ali topu tut. tut ali tut.

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