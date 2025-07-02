Bakan Tunç: "(Saraçhane'deki eylemler) Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin, "Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin, "Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane'de düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır" dedi.

Demokratik hukuk devletinde kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemlerin düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Bakan Tunç, "Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret, demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.