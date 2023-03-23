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Bakan Soylu videosunun çekilmesine çok kızdı: Ya çekme şunu çekme ya

Politika Haberleri

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini videoya çeken vatandaşa tepki gösterdi. Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

KENDİSİNİ ÇEKEN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Selin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir vatandaşa tepki gösterdi.

"YA ÇEKME ŞUNU ÇEKME YA"

Vatandaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

emmi:

gergin gördük seni.

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