Bakan Soylu videosunun çekilmesine çok kızdı: Ya çekme şunu çekme ya

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini videoya çeken vatandaşa tepki gösterdi. Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.