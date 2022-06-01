Bakan Soylu: "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi" - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ı işaret ederek, "Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi. Cici batı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta Yunanistan Lavrion Kampı'ndan Atina'ya PKK'lıların yürüyüşü başlıklı bir video paylaşarak, "Batı Cephesi bildiğiniz gibi. PKK, Lavrion'dan Atina'ya yürüyor. Yunanistan ile NATO'da birlikteyiz. Bu birliktelikte; Lavrion Kampında PKK/PYD terörist yetiştirmeleri, FETÖ'ye kol kanat germe, söylemimize rağmen ısrar var. Hem komşu hem NATO'da müttefik hem terör destekçisi. Cici batı" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Musab Gümüşer - İHA)

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