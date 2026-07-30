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Bakan Memişoğlu: Kampanyalarda 2,5 milyon insanımıza ulaştık

Bakan Memişoğlu: Kampanyalarda 2,5 milyon insanımıza ulaştık
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‘2002’DE BATMAN’DA SADECE 1 AMBULANS VARDI’Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçti.

'2002'DE BATMAN'DA SADECE 1 AMBULANS VARDI'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, "2002 yılında Batman'da sadece 1 adet ambulans varmış arkadaşlar. Şu anda 47 ve büyük ihtimalle bu sene bir 10 tane daha göndereceğiz. 57 tane ambulans olacak. Düşünün, bir ambulansla sağlık hizmeti veriliyordu AK Parti iktidarından önce. Doktor sayısı bugün 3-4 katına çıkmış Batman'da ve her bir vatandaşımız Batman'da 16 kez sağlık hizmeti alabiliyor. Bu gerçekten büyük bir dönüşüm ve sizlerin adına gece gündüz çalışan AK Parti hizmet odaklı birbiriyle birleşmiş insanların dava kültürüyle yaşayan ve size hizmet etmek için, vatandaşa hizmet etmek için görev yapan insanların çabası neticesindedir. Çaba harcayan, bunu başaran herkese sizler adına teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Şimdi tabii biz hiçbir zaman olanla yetinmeyen bir iktidarız. Daha iyisini yapmak için, daha çok insanlara hizmet etmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Son 25 senede Türkiye'nin gelişimiyle Türkiye esasında mazlum, ezilmiş maalesef dünyada katliama uğramış, sömürülmüş, medeniyetlerin de, insanların da ümidi haline gelmiş durumdayız. Bakın önümüzde çok önemli bir fırsat var. 'Terörsüz Türkiye' diyoruz, birbirimize sarılalım diyoruz. Bugün dünyada bir medeniyet hakimiyeti var. Bu medeniyet hakimiyeti kardeşi kardeşe kırdırarak veya Gazze'de insanları katlederek onları sömürerek, köleleştirerek kendine güç edinen maalesef bir kötülük hakimiyetinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük esasında işini yapıyor, kötülüğünü yapıyor. Esas soru iyilik olan bizler iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak bakın kadim bir medeniyetin toprakları üzerindesiniz. Bunun temsilcileri olarak biz ne yapıyoruz? Esas soru iyiliğin ne yaptığıdır. Bizler birbirimize sarılırsak, üretirsek, güçlü olursak kötülük o kötülüğü yapamaz. Biraz güçlendiğimiz zaman görüyorsunuz dünyada söz sahibi ülke haline geliyorsunuz" diye konuştu.

Bayram AYHAN-Selim KAYA/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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