Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Kurum, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti kabul ederek, bir toplantı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti kabul ederek, bir toplantı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti bakanlık merkez binadaki makamında kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum ve AB Komisyonu heyeti arasındaki ikili görüşmenin ardından "AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı"na geçildi. Bakan Kurum'a görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak eşlik etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title