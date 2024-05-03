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Bakan Işıkhan Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan, belediye başkanı Süleyman Acar'ı kutladı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam Belediyesine ziyarette bulundu.

Bakan Işıkhan'ı, Kızılcahamam Belediyesi önünde Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, MHP İlçe Başkanı Nuri Odacı ve meclis üyeleri karşıladı.

Işıkhan, makamında ziyaret ettiği Acar'ı, 31 Mart'taki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Işıkhan'a teşekkür etti.

Daha sonra Işıkhan, Acar ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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