Bakan Hakan Fidan, MİT Döneminde Suikast Girişimine Uğradığını Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında MİT Başkanlığı yapığı dönemde suikast girişimine uğradığını açıkladı.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Bakan Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemlerde FETÖ'nün kendisini ve ailesini hedef aldığını söyledi. Fidan, 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yaptığından bahsetti.

İnsanları kamuoyunun gözünden düşürmeye yönelik çabalar ve propaganda faaliyetleri olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, 2010 yılından itibaren bu tür konularla muhatap olduğunu dile getirdi. Kendisine yönelik atılan iftiraları anlatan Bakan Fidan, "Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu" dedi.

Katıldığı programda fiziki suikasta uğradığını açıklayan Bakan Fidan, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" diye konuştu.

Programda kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin sorulan soruya cevap veren Bakan Fidan, "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var. Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA