Bakan Gürlek: "Yeni bir daire başkanlığı kurduk, faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler"

Adalet Bakanı Gürlek, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan daire başkanlıkları ile ilgili soruya, "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar. Eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcı arkadaşlara bildirecekler" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı