Bakan Gürlek: "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla birlik ve kardeşliğin daha da güçlendirileceğini belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü milletin birlik ve beraberliğinden alınan güçle gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti. Cumhuriyet'in istiklal mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayan Gürlek, bu eserin milli egemenliğin, hür ve bağımsız yaşama iradesinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin en güçlü teminatı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin mirasına sahip çıkacaklarını ifade eden Gürlek, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla birlik ve kardeşliğin daha da güçlendirileceğini bildirdi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Gürlek, ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Gürlek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı