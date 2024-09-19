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Bakan Güler: Şehit ve Gazi Yakınlarının Atamaları Yapılacak

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının atamalarının yapılacağını müjdeledi. Bakan Güler, gazilerin milletin gönlündeki önemli yerini vurgulayarak, onların fedakarlıklarının karşılığını vermek için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Bakan Güler: "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın atamaları yapılacak"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın atamaları yapılacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığındaki buluşmada Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı.

Kabulde konuşan Bakan Güler, kahraman gazilerin gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Siz gazilerimizin varlığı, kutsal vatan topraklarımızın en büyük güvencesidir. Sizlerin yüksek özverisi sayesinde, bayrağımız göklerde gururla dalgalanmakta, asil milletimiz cennet vatanımızda başı dik, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam etmektedir. Gazilik ünvanı; sadece bir onur nişanı değil, aynı zamanda bu milletin size olan sonsuz şükranının da bir göstergesidir. Sizler; vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerini sergileyen kahramanlarsınız. Ortaya koyduğunuz emsalsiz mücadele örneği ve azminiz, bizlere ve sizlerin mirasını taşıyan ordumuzun kahraman mensuplarına her daim yol göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın atamaları yapılacak"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatanımızın her karış toprağında şehit ve gazilerimizin al kanları var. Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bizlere düşen görev, emanet bıraktığınız mirası korumak, geleceğe daha güçlü ve daha kararlı adımlarla ilerlemektir. Elbette şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının karşılığının olmadığının bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu kapsamda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağını da müjdelemek isterim."

Bakan Güler: Şehit ve Gazi Yakınlarının Atamaları Yapılacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika

19 Eylül Gaziler Günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

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