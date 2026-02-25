Bakan Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bakan Güler, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Gazi Orduevi'ndeki iftara Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Salih Ayhan da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı