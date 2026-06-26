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Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i kabul etti

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ve beraberindeki personeli kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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