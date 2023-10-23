Bakan Göktaş, üreten kadınlarla bir araya geldi (2)

'YARALI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'DE TEDAVİ ETME GİRİŞİMLERİMİZ OLDU'

?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Göktaş, "Filistin, Gazze ciddi manada bombalanıyor ve bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi manada oralara hem destek oluyor hem de acılarını paylaşmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 3 günlük yas ilan edildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Oradaki yaralı çocukları ve kurumlardaki çocukları alıp Türkiye'de tedavi etme yönünde saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde birtakım girişimlerimiz oldu. Bizler Türkiye olarak bu zorlu süreçte Filistin'in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE DE AYNI BAŞARIYI BEKLİYORUZ'

AK Parti iktidarları boyunca, birlikte birçok başarılar elde ettiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Türkiye, 21 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak yere geldi. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuklarıyla, şehit ve gazi yakınlarıyla 21 yıl önce neredeydik, bugün neredeyiz. Az önce belediyede de söyledim. 21 yıl önce insanlar engellisini evde saklardı. Artık Gündüzlü Yaşam Merkezlerinde sosyalleşmelerine yönelik çeşitli faaliyetlerde. Gündüz Bakım Merkezlerimiz çoğaldıkça veya kuruluşlarımız çoğaldıkça da annelerimiz rahat etmeye ve feraha ermeye devam ediyor. Son seçimde Cumhur İttifakı olarak, bir kere daha seçimlerden büyük bir başarıyla çıktık. Tekirdağ'da oylarımızı artırdık. Bu başarıdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Son belediye seçimlerinde de Süleymanpaşa Belediyesi'ni de kazanmıştık. İnşallah önümüzdeki seçimde de aynı başarıyı hem Süleymanpaşa'da hem de çeşitli ilçelerimizde bekliyoruz. Büyükşehirlerde de bekliyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü önümüzde önemli bir yerel seçim var. Seçimler nasıl kazanılır? Bir seçim bittikten sonra ertesi gün seçim çalışmalarına çalışmaya başlanılır. Cumhurbaşkanımız öyle bir insan ki; gece gündüz demeden hakikaten çalışırken gecesi gündüzü yok. Bizler o motivasyonla, o aşkla alandayız. Bu sevgiyle biliyorum ki o motivasyonla sizler de gece gündüz demeden alandasınız. O motivasyonu, o gücü, o sevgiyi kaybetmeyin. Gözlerinizdeki o ışığı kaybetmeyin. Kapı kapı dolaşarak kazandığınız vatandaşın gönlünü bu seçimde de aynı heyecanla aynı şevkle aynı aşkla yapmaya devam edin. Ben sizde bu enerjiyi, bu motivasyonu, bu heyecanı görüyorum."

Tekirdağ'da Bakanlık olarak yaptıkları hizmetleri anlatan Göktaş, "6 tane Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) var. 46 meslek elemanı ile ASDEP kapsamında, 2017 yılından bu yana 59 binden fazla haneye ulaştık. Bizim ayrıca 2 tane Çocuk Evleri Sitemizde 135 tane çocuğumuz var. İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde de 21 çocuğumuza da hizmet veriyoruz. Koruyucu aile yanında da bakımı sağlanan çocuklarımıza 2012 yılından itibaren bugüne kadar toplam 28 milyon lira kaynak aktardık. Bakanlığımıza bağlı 3 huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 181 yaşlı bireyimize hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Hepsini saymaya vaktimiz yetmiyor. Bu hizmetleri birlikte yaptık. Bu millet için yaptık. Tekirdağ'ımız için yaptık. İnşallah çok daha fazlasını da yapacağız" diye konuştu.