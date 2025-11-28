Bakan Göktaş: Tek kişilik hane oranı yüzde 20’ye ulaştı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eskiden üç nesil bir arada yaşıyordu. Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Şehir ve Aile Şurası'nın açılış törenine katıldı. Törende 'aile'nin önemine değinen Bakan Göktaş, "Eskiden üç nesil bir arada yaşıyordu. Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi, yoğun iş temposu ve trafikte kaybolan saatler, ebeveynle çocuk arasındaki bağı zayıflatabiliyor. Türk Dil Kurumu 2024 yılının kavramını 'kalabalık yalnızlık' olarak belirledi" dedi.

'5 YILDA İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUK SAYISI 900 BİN AZALACAK'

Bakan Göktaş, açıklamasında ayrıca, "Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11'e gerilemiş durumda. Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Şunu çok net ifade etmek isterim, karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor" diye konuştu.