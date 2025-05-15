Bakan Göktaş'tan, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Bakan Göktaş'tan, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlattık." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlattık." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ailenin, insanlığın en kadim hazinesi ve toplumun harcı olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla 15 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü ilan edilmiştir. Biz de Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlattık"

Sosyal politikalardan farkındalık çalışmalarına, eğitimden sosyal desteklere kadar her alanda aileyi merkeze alan kapsamlı adımlar attıklarını bildiren Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günümüz kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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