Haberler

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar yasalaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemelerle birlikte;Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlarımıza ilk kez aylık bağlıyor ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlıyoruz. 15 Temmuz gazilerimize aylık bağlıyoruz. 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatanımız için canını siper eden gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddini, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenliyor; hak kayıplarının önüne geçiyoruz. Ağır engelli gazilerimize ödenen bakım aylığını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM Milli Savunma Komisyonumuz başta olmak üzere, AK Parti Grubumuza, MHP Grubuna ve düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Ölümüyle milyonları yasa boğan Cansever’in cenaze programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor