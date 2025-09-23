Bakan Göktaş, Kadın Hakları İçin Üst Düzey Toplantıya Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30'uncu Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'na katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Genel Kurul Üst Düzey Toplantısına katılarak ülke beyanımızı gerçekleştirdim. Tüm ülkelere Gazze'deki insani krizi sona erdirmek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulundum. Sürdürülebilir kalkınmanın güçlü ve kararlı kadınlarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla kadın hakları konusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı hem ülkemizde yaygınlaştırıyor hem de dünyaya tanıtıyoruz. Kadınların hayatın içerisinde daha aktif rol almasına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.