Bakan Göktaş: Gelecek Gençlerle Güçlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü bir gelecek, hedefi olan, çalışan ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (YOYAV) Ankara'da düzenlediği iftar programına katıldı. Konuşmasında sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkat çeken Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak hayır ve iyilik faaliyetlerinin kurumsal bir yapıyla sürdürülmesine biz büyük bir önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza iş birliklerimiz bu sebeple çok kıymetli. Çünkü sahada ihtiyacı en iyi gören yapılardan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu nedenle sosyal faydayı büyüten her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara yönelik çalışmalarda sivil toplum birikiminden faydalanıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmet modellerini birlikte güçlendiriyoruz. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının saha tecrübesini çok değerli buluyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerinin yanında duran ve gönül bağı kuran her çalışmayı desteklemeyi sürdürüyoruz. Aile değerlerimizi koruyan çalışmalarımızla da sivil toplum kuruluşlarımızla yakın iş birliği içinde hareket ediyoruz" dedi.

Gençlerin toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel aktörü olduğuna dikkat çeken Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve aileyi güçlendiren çalışmalar, sahada daha büyük destek sağladı. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz doğrultusunda da bu çalışmalarımızı kalıcı bir hale getirmeye devam edeceğiz. Çok değerli gençler, sizler bu ülkenin yarını şekillendirecek en kıymetli gücüsünüz. Hayat yolculuğunuzda göstereceğiniz gayret hem kendi hem de ülkenin istikametini belirleyecektir. Güçlü bir gelecek, hedefi olan, çalışan ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür. Bizler de bu doğrultuda yaşlının, engellinin, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınların, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler de ülkemiz için vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı