Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının sorularına yanıt veren ekibin çalışmalarını inceledi ve teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Fidan, "Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki arkadaşlarımız, hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte. Burada çok gördüğünüz gibi yoğun bir faaliyet var. Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor. Özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar burada alınıyor ve yönlendirmeler yapılıyor. Daha ileriye atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor. Biliyorsunuz yurt dışında yaşayanlar için Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Konsolosluk Genel Müdürlüğümüz var. Bu genel müdürlüğümüz 7/24 bu hizmetlerin yerine getirilmesi için çalışıyor. Ben de burada huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
