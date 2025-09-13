Haberler

Bakan Fidan, İtalya'da Uluslararası İlişkiler Konferansına Katıldı

Bakan Fidan, İtalya'da Uluslararası İlişkiler Konferansına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa katıldı ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İtalya'da Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

