Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı