Bakan Fidan: Bir numaralı hedefimiz, bölgede istikrarı ve huzuru sağlamak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Dış politikada bu kadar aktif ve dinamik olurken neyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce durması bizim için birinci öncelik. İster güç kullanımımızla ister milli güvenlik faaliyetlerimizde bizim terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakana Fidan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları buluşması için Aksaray'a geldi. Bakan Fidan, toplantı öncesi Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Kent merkezinde caddede karşılaştıkları vatandaşlarla selamlaşan Bakan Fidan daha sonra bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin terörle mücadelede geliştirdiği kabiliyetleri olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Türkiye'nin yeni açılım alanlarında, götürdüğü sadece ticaret, karşı tarafa da imkan sağlayan, yatırım olanakları değil. Bir siyasi çizgi, bir siyasi denge. Zaman zaman ihtiyaç içerisinde olan ülkelere verdiğimiz birazcık askeri yardım yaptığınız zaman, nasıl etki ettiğini görüyorsunuz. Özellikle terörle mücadelede. Türkiye'nin terörle mücadelede yoğun bir tecrübesi var. Burada geliştirdiği kabiliyetler var. İstihbari, operasyonel kabiliyetler, savunma sanayi ürünleri var. Diyelim Somali şu anda terörle mücadelede belli bir ihtiyaç içerisindeyken onlara yaptığımız yardım başka Afrika ülkeleri, başka civardaki ülkeler, bunlara bizim terörle mücadelede yaptığımız yardım, o ülkelerdeki iklimi birdenbire değiştiriyor. Biz terörle mücadele ederken hiç kimse bizim yardımımıza oyun değiştirici bir yardımla gelmedi. Yani en iyi dostumuz Batı'dan gölge etmesin, bizim düşmanlarımıza destek vermesin, yetiyordu. En iyisi oydu. Yani birçoğunun aslında dolaylı da olsa belli bir destek içerisinde olduğunu da yıllar içerisinde gördük. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik çok şükür. Bu bizi daha da güçlendirdi" diye konuştu.

'SORUNLARIMIZI KENDİMİZİN ÇÖZMEMİZİN KÜLTÜRÜNÜ GETİRİYORUZ'

Dış politikada bölgesel sorunlarda sahiplenici bir yönetim anlayışı içinde olduklarını belirten Bakan Fidan, "İhtiyaç içinde olan devletlere, etnisitesine, mezhebine, dinine, vesairesine bakmadan yardım ediyoruz. Bizden yardım bekleyenlere samimi olarak gerçekten yapabileceğimiz bir şey varsa böyle yaptığınız zaman dünyada önüne geçmiş oluyorsunuz. Fitne, düzensizlik, kaos yayılmıyor. Huzura ve istikrara daha fazla da katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi dış politikada biz bölgesel sorunları kendimiz sahipleniyoruz. Önceden bölge hegemon beklerdi. Gelsin bir hegemon sorun çözsün diye. Biz şimdi bölgeye sorunlarımızı kendimizin çözmemizin kültürünü getiriyoruz. Ondan sonra bu sorunlar çözüldüğü miktarda bunun üzerine ekonomiyi, ticareti, sanayiyi, eğitimi, teknolojiyi, kültürü, sanatı, bilimi ne kadar ekleyebiliriz, onun mücadelesi içerisinde oluyoruz" dedi.

'HUZUR VE İSTİKRAR GETİREN BİR NOKTADA OLMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin bölgede itici güç ve motor rolü üstlenen bir devlet olduğunu ifade eden Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Dış politikada bu kadar aktif ve dinamik olurken neyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce durması bizim için birinci öncelik. İster güç kullanımımızla ister milli güvenlik faaliyetlerimizde, bizim terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak. Şimdi Türkiye öyle bir devlet ki, bizim devletimiz, milletimiz tarafından kurulmuş, onun başında bir çatı. Devletimiz, milletimizi soğuktan, sıcaktan, bölgedeki sıkıntılardan koruyan çok şükür, sağlam bir kale. Buna mukabil, devletimizin gölgesinden istifade eden bölgede çok sayıda halk ve devlet, millet var. Siz de özellikle iş adamlarımız, seyahat eden kardeşlerimiz, gittikleri ülkelerde yakın coğrafyalarda görürler. Sizin farkında olmadığınız kadar diğer ülkelerin, Balkanlara bakın, Orta Doğu'ya bakın, Kafkaslara bakın, Türkiye'den bekledikleri vardır. Bu da aslında normaldir. Her büyük kara coğrafyasında, ulus devletlerinin olduğu yerlerde bir itici güç, motor rolü oynayan bir devlet vardır. Sanayisi iyidir, nüfusu güçlüdür, güvenliği iyidir, insanlar rahatlıkla teşebbüste bulunurlar, para kazanırlar, ticaret yaparlar. Çocukları iyi eğitim alır, hastaneleri iyidir, Sağlık, yolları iyidir, ulaşım kabiliyetleri vardır, telekomünikasyonda sorun yoktur. Bütün bunda altyapıları modern zamanlarda 85, 90 milyon nüfusluk bir ülkeye vermek gerçekten yoğun bir çaba ve emek istiyor. Şimdi böyle bir altyapısı olan ülke ister istemez nüfusuyla ve bu altyapısıyla etrafındakiler için lokomotif görevi, koruyucu ülke görevi üstleniyor. Bu da bize ekstra sorumluluk yüklüyor. Bizim yerelde başlattığımız bu politik hamlenin dış politikaya yansırken sadece Türkiye'nin menfaatlerini ilerleten, önceleyen değil, aslında bizim dış politika anlayışımızda bölgenin geneline de huzur ve istikrar getiren bir noktada olmamız gerekiyor."

HABER- KAMERA: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,