Bakan Ersoy: Kültürel mirası korumak sorumluluğumuz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar her bir değerin, kültürel mirasın yaşayan bir parçası olduğunu belirterek, "Bizler bu mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Ersoy, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Ese Efe Parkı'nda düzenlenen İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

Aydın'da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, kentin bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali programına dahil edildiğini anımsattı.

Ersoy, Aydın'ın tarih, doğa ve üretim gücünü bir arada barındıran özel şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, İsabeyli Yöresel Ürünler Festivali'nin sadece bir etkinlik değil, bu toprakların emeğini ve kültürünü taşıyan güçlü bir iradenin de tezahürü olduğunu ifade etti.

Nazilli'nin çalışkan insanı, üretim gücü ve toplumsal yapısıyla öne çıktığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu festivalde yer alan her bir stant, alın terinin, sabrın ve ustalığın bir hikayesini anlatmaktadır. Sergilenen her ürün, bu toprakların hafızasını, kimliğini ve ruhunu taşımaktadır. Yöresel lezzetlerimizden el sanatlarımıza kadar her bir değerimiz, kültürel mirasımızın yaşayan bir parçası. Bizler bu mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kültürünü yaşatan milletler geleceğini de sağlam temeller üzerinde inşa eder. Bu festival vesilesiyle üreticilerimizin emeğini görünür kılan, sanatkarımızın mahiyetini toplumla buluşturan bu kıymetli organizasyonun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Ersoy, organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni ederek, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'i rahmetle anan Sırakaya, Menderes'in ilkesiyle, duruşuyla ve davasıyla hatırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Rahmetli Menderes'in duruşunun ne olduğuna baktığınız zaman, milletiyle doğan, milletiyle yoğrulan, milletini arkasına alarak dünyaya meydan okuyan ve milletine hizmet eden bir anlayışın varlığını görüyoruz. Bugün bizler de tüm ruhumuzla, milletimizle birlikte yürüyen, milletimize pranga vurmaya çalışanların karşısında 'elif' gibi dimdik duran ve bu anlamda baktığınız zaman milletimize sevdamızı temel ilkemiz haline getiren ve milletimize vesayet odaklarına karşı birlikte hareket eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu anlayışı temsil ederken başımızda duran, en ön safta giden ve dimdik duran, ezilenlerin gür sesi olan, suskun dünyanın hür sesi olan, göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan bir liderle yürüyoruz, o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan."

Programda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehter Takımı konser verdi, halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.

Törene, Ankara Valiliğine atanan Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.