Haberler

Bakan Çiftçi: "(Van'daki köpek saldırısı) İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi, Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz" dedi.

Bakan Çitfçi, Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy'a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Çiftçi, "Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak

Fener'in kasasına 264.220.500 lira sokacak

Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya