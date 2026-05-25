İçişleri Bakanı Çiftçi'den Göç İdaresi ve AFAD'a yeni atamalar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'da gerçekleştirilen yeni atamaları duyurdu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Göç İdaresi Başkanlığı görevine Muhammet Selami Yazıcı'nın, Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya'nın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Türköz'ün atandığını belirtti.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Balıkçılar'ın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine Levent Yazıcı'nın, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü görevine ise Elif Bağ'ın getirildiğini ifade eden Çiftçi, yeni görevlerine başlayan isimleri tebrik etti.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Kendilerini tebrik ediyor; üstlendikleri görevlerin devletimize, milletimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten kıymetli çalışma arkadaşlarımıza da emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
