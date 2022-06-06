Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması - Haberler

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Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Politika
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Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi emeklilerimizin maaş ile ikramiyelerinde büyük oranda artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Politika

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