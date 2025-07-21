Bahçeli ve Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı

Bahçeli ve Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarını görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Bunu kimse beklemiyordu! 2 yıllık imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.