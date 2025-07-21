Bahçeli ve Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarını görüştü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika