Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun tepkisi faşist dürtülerin sonucudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu ve CHP'nin yoldan çıktığını belirtti. Ayrıca terör saldırılarını lanetledi ve görevden alınan bazı isimler hakkında dedikodunun doğru olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu kendine baksın, işine baksın, itibarını nasıl kazanacağını hesap etsin"

-"Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur"

-"Seçimi yapan Türk milletidir. Bunun neresinde ahlaki boşluk ve meşruiyet sorunu vardır"

-"ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşruiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşruiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşruiyet ahkamı kesmektedir"

-"CHP yoldan çıkmıştır. Cumhur ittifakı polemik yarışına girecek kadar şaşkın değildir"

-"Hala bana mısın demiyorlar. Turpun büyüğü 31 Mart'ta çıkacak, zilletin defteri dürülecek"

-"Sosyal ekonomik reformlarla gelişmeyi her kesime yaymaktır hedefimiz. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek"

-"Ankara'da teröristler bombalı saldırı girişiminde bulundu. Terörü lanetliyorum. Terörün Türkiye'ye geri adım attırması imkansızdır"

-"Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir"

-"Bu vatan için kim canını ortaya koyar diye sorulduğunda, ben varım diyen vatan evlatlarına sahip çıkmak milli güvenliğin kaçınılmaz gereğidir"

-"Darbe teşebbüsünden sonra vatana millete hizmet eden evlatlarımızı küstürürsek günü geldiğinde sonu şehadet esnasında arasak bile kimseyi bulamayız"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.