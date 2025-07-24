Bahçeli'den Lozan Mesajı: 'Bu Konu Kapanmıştır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin Lozan ile temellendiğini belirtti ve bu konunun kapanmış olduğunu vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyetinin ve ebedi varlığının, Lozan Barış Antlaşması'yla temellendiğini belirterek, "Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." vurgusunda bulundu.
Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika