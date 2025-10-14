Bahçeli'den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 32 askeri hastane kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılında konuyla ilgili gelen bir soru üzerine "İnanın, biz askeri hastanelerin açılması konusunda her gün çaba sarf ediyoruz, ama bu bir süreç, yani sonunda bunun açılacağı kesin bir şey. İnanıyoruz ki -şimdi yapılanları da arz edeceğim- bunların hepsinin sırayla yapılacağına da inancımız tam" demişti. Ancak o tarihten beri de konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

BAHÇELİ: ASKERİ HASTANELERİN KAPATILMASI HATAYDI

Partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün dikkat çeken bir çağrı geldi. Askerin hastanelerin kapatılmasının hata olduğunu belirten Bahçeli "Açılmaları sevap olacaktır. Tekrar devreye girmelerini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulu'nda konuyla ilgili söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Operasyonlarda ağır yaralar alan, ivedilikle askeri tıp biliminin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetkin ve tecrübeli Türk hekimlerimiz tarafından müdahale edilmesi gereken askerimizin ihtiyacının azami ölçüde karşılanması askeri hastanelerle mümkün olacaktır" diye konuşmuştu.

"NATO İÇİNDE ASKERİ HASTANESİ OLMAYAN TEK ÜLKE BİZİZ"

MHP'li vekil, hükümete çağrısını "NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz. Osmanlı'dan miras kalan askeri hastanelerin yeniden açılması devlet geleneğine ve canından geçip cananı bildiği vatanından vazgeçmeyen askerimize borcumuzdur" diyerek dile getirmişti.