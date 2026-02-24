Haberler

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı Haber Videosunu İzle
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayında gündem olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine destek vererek eseri seslendirenleri tebrik etti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.
  • Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi doğru bir adım olarak değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayının başından bu yana dillerde olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.

Bahçeli, söz konusu ilahinin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dağa taşa 'Allah' dedirten bir akıma dönüşen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNE TEBRİK

Bahçeli ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi de değerlendirdi. Genelgenin doğru bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, Bakanlığı tebrik etti.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

merhum Alparslan Türkeş nire Bahçeli nire....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Hacıosmanoğlu'na "Yürü arkandayım" dedi