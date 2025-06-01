Bafra Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulunda Yeni Başkan Belirlendi

Bafra Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulunda Yeni Başkan Belirlendi
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Samsun Bafra Kolay ve çevre köyleri su ürünleri kooperatifi genel kurulunda Adnan Öztürk başkan seçildi. Genel kurulda 89 üyeden 58'i hazır bulundu ve mevcut başkan Faruk Çakır'ın aday olmadığı seçime tek liste halinde giren Öztürk oy çokluğuyla başkanlık görevine getirildi.

Samsun Bafra Kolay ve çevre köyleri su ürünleri kooperatifi genel kurulunda Adnan Öztürk başkan seçildi.

Kolay Mahallesinde yapılan genel kurulda 89 üyenin 58'i hazır bulundu. Mevcut başkan Faruk Çakır'ın aday olmadığı genel kurulda seçime tek liste halinde giren Adnan Öztürk oy çokluğuyla başkan seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine de Faruk Çakır, Burhan Beyaz seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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