BAE'nin yeni devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed oldu - Haberler

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BAE'nin yeni devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BAE'nin yeni devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed oldu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın geleceği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın geleceği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Devletin 7 emirliğinden oluşan en üst düzey yetki ve karar organı BAE Yüksek Konseyi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirledi.

73 yaşında yaşamını yitirdi

Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Ülke genelindeki bayraklar ulusal yas süresince yarıya indirilirken, özel ve kamu sektöründe çalışmalara ara verildi.

Abu Dabi'de 1948 yılında dünyaya gelen Al Nahyan, babası Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın 2 Kasım 2004 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı görevine 3 Kasım 2004 tarihinde başlamıştı. - ABU DABİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Zayed El Nahyan, Halife, Politika, Haberler

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