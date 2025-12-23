Azerbaycan: "Gazze'ye askeri güç sevkiyatı mevcut şartlar altında zor"

Azerbaycan Dış Meselelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Gazze Şeridi'nde görev alacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurt dışına askeri güç sevkiyatı konusunda ülke kamuoyunun desteğini almak mevcut şartlar altında zor" dedi.

Azerbaycan Dış Meselelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Japon Nikkei gazetesi dahil bazı basın kuruluşlarına verdiği çevrimiçi röportajda, ülkesinin Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımı hakkında konuştu. Hikmet Hacıyev, ABD'nin Azerbaycan'a söz konusu uluslararası güce katılması yönünde bir teklif yaptığını, ancak konuyla ilgili "nihai kararın henüz verilmediğini" belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan kararın, "operasyonel yetki sınırları, angajman kuralları ve görev tanımı" gibi kritik konulardaki soru işaretlerini gidermediği endişesini dile getirdi. Azerbaycan'ın 2023 yılına kadar komşusu Ermenistan ile çatışma içinde olduğunu hatırlatan Hacıyev, "Bu nedenle yurt dışına askeri güç sevkiyatı konusunda ülke kamuoyunun desteğini almak mevcut şartlar altında zor" dedi.

BMGK Uluslararası İstikrar Gücü'ne yeşil ışık yakmıştı

BMGK, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı kapsamında Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulmasını ve bölgede Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören tasarıyı geçen ay kabul etmişti. 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı. - TOKYO