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Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Haydar Aliyev Parkı'nda büstüne kırmızı güller bırakan Muradov, Kafkas Üniversitesi'nde Azerbaycanlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Kars'a geldi. Fuad Muradov ve beraberindekiler, ilk olarak Haydar Aliyev Parkı'nda, Aliyev'in büstüne kırmızı güller bıraktı.

Heyet daha sonra Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'yu ziyaret etti. Muradov daha sonra KAÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunan Haydar Aliyev Eğitim Merkezi'nde Kars'ta yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Muradov burada yaptığı açıklamada, "Azerbaycan toprakları özgürlüğüne kavuştuktan sonra sınır kapılarının açılması insanların gidip gelebilmesinin sağlanması, kardeş ülke Türkiye hem savaş zamanı, sonraki zamanlarda, bugün de Karabağ'ın özgür olmasına çok yakından ilgilendi" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kars'ta yaşayan Azerbaycanlı vatandaşların talepleri dinlendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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