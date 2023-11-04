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Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde onlarca kişinin katılımıyla tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Milli İdare Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Cuma namazı sonrasında Ayvacık Tahtakale mevkiinde toplanan onlarca vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'na yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrasında topluluk 'Filistin'e özgürlük', 'Katil İsrail', 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi.