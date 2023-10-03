Aydın Valisi Canbolat, Çine ve Karpuzlu ilçelerindeki çalışmaları inceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çine ve Karpuzlu ilçelerini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Canbolat, ilçelerdeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çine ve Karpuzlu ilçelerini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ilçe ziyaretlerini sürdürerek ilçelerdeki çalışmaları incelemeye devam ediyor. Canbolat'ın son durağı Çine ve Karpuzlu ilçeleri oldu. Canbolat Çine ve Karpuzlu ziyaretlerine ilk olarak Çine Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret ederek başladı. Kaymakam Büyükköse'den ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan projeler ile ilgili brifing alan Vali Canbolat; Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, Çine İlçe Devlet Hastanesi ve Çine Cezaevi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Çine ziyaretini tamamlayan Vali Canbolat ardından Karpuzlu'ya geçti. Karpuzlu'da Kaymakam V. Merve Ayık'a iade-i ziyarette bulunarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Canbolat Karpuzlu Hükümet Konağı'nda devam eden yapım çalışmalarını inceleyerek, semt pazarı esnafına da işlerinde kolaylıklar diledi. Alinda Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunan Vali Yakup Canbolat, Türkiye'nin ilk Kadın Muhtarı Gül Esin'in Evinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi. - AYDIN