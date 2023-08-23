Aydın Emniyeti Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal edenlere ceza kesiyor

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal eden 16 şahsa 122 bin 964 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği can dostlar için çalışmalarını sürdürürken, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal eden 16 şahsa 122 bin 964 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kurulduğu 2020 tarihinden itibaren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal eden şahıslara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre ekipler 2023 yılı içerisinde; 7 adet hayvana çarpıp yardım etmeden olay yerinden ayrılma, 2 adet yasaklı ırk besleme ve bulundurma, 2 adet hayvana eziyet ile 5 adet de sahipli hayvanların çevreye ve kişilere zarar vermesi kabahatleri olmak üzere 16 şahsa toplamda 122 bin 964 idari para cezası uygulandı. - AYDIN