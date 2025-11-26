Haberler

Aydın'da Altyapı Yatırımları İçin Vatandaşlardan CHP'ye Tepki

Aydın'da Altyapı Yatırımları İçin Vatandaşlardan CHP'ye Tepki
Güncelleme:
İncirliova ilçesinde, vatandaşlar altyapı yatırımlarının CHP grubunca engellendiğini iddia ederek toplanıp protesto gösterisi yaptı. Mahalle muhtarı, CHP'nin yatırımları engellemesinin vatandaşlar için eziyet olduğunu vurguladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, mahallelerine yapılacak altyapı yatırımlarının Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubunca engellenmeye çalışıldığını öne süren vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.

Sandıklı Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, "Ey CHP grubu, hizmete engel olmayın. Kısır siyaset değil altyapı istiyoruz", "Sandıklı'nın sesini duy, yatırımı engelleme", "Hizmete engel olanı biz de engelleriz" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan mahalle muhtarı Fazlı Kurşunlu, mahallelerinde yapılacak altyapı yatırımlarına ilişkin Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü garantörlüğünde İller Bankası'ndan kredi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubunca engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Bunun siyaset değil bir engelleme olduğunu ifade eden Kurşunlu, "Kendi egolarınız ve ikbal beklentileriniz için vatandaşa hizmet verilmesini engellemek siyaset değil vatandaşa yapılan bir eziyettir." dedi.

Kurşunlu, yatırımların engellenmesi durumunda CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacaklarını kaydetti.

Mahalleye gelen CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı da grupla görüşerek yatırımlara "hayır" demediklerini, Sandıklı'ya hizmet gelmesini desteklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
