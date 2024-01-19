Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu ile Başkan Arıkan Söke'ye yapılacak hizmetler ve projeleri görüştü. Gerçekleşen ziyarette Başkan Çerçioğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Coşkun da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada; "Mustafa Başkanımızla birlikte Söke'ye hizmetlerimize bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün imkanlarımızla Söke Belediyemizin yanındayız" dedi. - AYDIN