Axios: "Trump'a İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında bilgi verildi"

Güncelleme:
ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan iki üst düzey askeri yetkili, Başkan Donald Trump ile askeri brifing yapıldığını, Trump'a İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında bilgi verildiğini aktardı.

ABD merkezli haber platformu Axios'un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre perşembe akşamı Başkan Donald Trump ile yüksek düzeyli bir askeri brifing yapıldı. 45 dakikalık brifingde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump'a İran'a karşı muhtemel saldırılarılar için yeni planlar sundu. Planın, muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgasını içerdiği belirtildi. Haberde, Trump'ın şu anda abluka uygulamasını başlıca kozu olarak gördüğü, ancak İran'ın müzakerelere yanaşmaması durumunda askeri harekatı değerlendirebileceği aktarıldı.

Axios dün adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın CENTCOM Komutanı Cooper'dan İran'a yönelik muhtemel bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing almasının beklendiği bildirmişti. Cooper, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat'ta Trump'a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump'ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

