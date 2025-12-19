Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ersoy, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKAT SERKAN TOPER'DEN AÇIKLAMA

Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada avukat Serkan Toper'in de adının geçtiği iddia edildi. Daha önce de gözaltına alındığı iddiasını yalanlayan Toper'den yeni açıklama geldi.

"SİYASİ BİR OPERASYON ÇEKİLİYOR"

TİP milletvekili Ahmet Şık, Toper'in kendisine söylediklerini Medyascope yayınında aktardı: "Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Siyasi bir operasyon çekiliyor."