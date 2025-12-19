Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı operasyonda adı geçtiği iddia edilen avukat Serkan Toper, iddialara yanıt verdi. Toper, iddiaları reddederek durumu 'siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdi. Ersoy da tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi operasyon var" demişti. Ersoy tepkilerin ardından geri adım atmıştı.
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Avukat Serkan Toper, Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada adının geçtiği iddialarını kabul etmediğini belirtti.
- TİP milletvekili Ahmet Şık, Toper'in 'Siyasi bir operasyon çekiliyor' dediğini Medyascope yayınında aktardı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ersoy, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada avukat Serkan Toper'in de adının geçtiği iddia edildi. Daha önce de gözaltına alındığı iddiasını yalanlayan Toper'den yeni açıklama geldi.
TİP milletvekili Ahmet Şık, Toper'in kendisine söylediklerini Medyascope yayınında aktardı: "Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Siyasi bir operasyon çekiliyor."