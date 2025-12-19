Haberler

Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı operasyonda adı geçtiği iddia edilen avukat Serkan Toper, iddialara yanıt verdi. Toper, iddiaları reddederek durumu 'siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdi. Toper, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti. Ersoy da tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Siyasi operasyon var" demişti. Ersoy tepkilerin ardından geri adım atmıştı.

  • Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Avukat Serkan Toper, Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada adının geçtiği iddialarını kabul etmediğini belirtti.
  • TİP milletvekili Ahmet Şık, Toper'in 'Siyasi bir operasyon çekiliyor' dediğini Medyascope yayınında aktardı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ersoy, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKAT SERKAN TOPER'DEN AÇIKLAMA

Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada avukat Serkan Toper'in de adının geçtiği iddia edildi. Daha önce de gözaltına alındığı iddiasını yalanlayan Toper'den yeni açıklama geldi.

"SİYASİ BİR OPERASYON ÇEKİLİYOR"

TİP milletvekili Ahmet Şık, Toper'in kendisine söylediklerini Medyascope yayınında aktardı: "Şu anda sessizce izlemeyi tercih ediyorum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Siyasi bir operasyon çekiliyor."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Herkes maçası sıkıştığı zaman kendini aklamak için siyasi operasyon yapılıyor diyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Aaaaynen oyle siyası operasyon

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title