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Avrupa Ülkeleri İsrail'e UNIFIL Saldırıları İçin Diplomatik Baskı Uygulama Kararı Aldı

Avrupa Ülkeleri İsrail'e UNIFIL Saldırıları İçin Diplomatik Baskı Uygulama Kararı Aldı
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Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) katkı sağlayan 16 Avrupa ülkesi, İsrail'in UNIFIL mevzilerine yönelik saldırılarını önlemek için maksimum siyasi ve diplomatik baskı uygulama kararı aldı. Toplantıda ayrıca, Hizbullah'ın UNIFIL personelini kalkan olarak kullanamayacağı vurgulandı.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) katkı sağlayan 16 Avrupa ülkesi, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL mevzilerine saldırıların önlenmesi için İsrail'e "maksimum siyasi ve diplomatik baskı uygulama" kararı aldı.

İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına Avrupa'dan tepkiler devam ediyor. İtalya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNIFIL'e katkı sağlayan 16 Avrupa ülkesinin savunma bakanlarının, bugün İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Fransa Savunma Bakanı Sabastien Lecornu başkanlığında gerçekleştirilen bir çevrim içi konferansta bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıda savunma bakanlarının, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL mevzilerine ateş açılmasının ardından, yeni saldırıların önlenmesi için İsrail'e "maksimum" diplomatik ve siyasi baskı yapma niyetlerini dile getirdiği ifade edilerek, "Aynı zamanda, Hizbullah'ın çatışma sırasında UNIFIL personelini kalkan olarak kullanamayacağı da net bir şekilde ifade edildi" denildi.

Savunma bakanlarının, Lübnan'da UNIFIL misyonunun varlığının sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, UNIFIL misyonunun geleceğine ilişkin her kararın BM bünyesinde kolektif olarak alınması gerektiğinin kabul edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "UNIFIL'in daha etkili ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlamak amacıyla angajman kurallarının gözden geçirilmesi gerekliliğini güçlü bir şekilde dile getirdi" denildi.

İtalya ve Fransa savunma bakanları tarafından düzenlenen toplantı, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeler ışığında UNIFIL misyonuna Avrupa'nın katkısı için ortak bir eylem tanımlama amacını taşıyordu.

İsrail'den açıklama

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tepkilerin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın güneyindeki BM barış güçlerinin faaliyetlerinin "büyük önem" taşıdığı yönünde bir açıklama yaptı. Katz, sınır bölgesine yakın mevkideki UNIFIL güçlerinin Hizbullah ile savaşın sona ermesinin ardından hayati bir rol oynayabileceklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada Katz, "İsrail, UNIFIL'in faaliyetlerine büyük önem vermektedir ve bu kurum ile personellerine zarar verme niyeti yoktur" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Diplomasi Orta Doğu Güvenlik Politika Maksimum Savunma Lübnan İsrail Dünya

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