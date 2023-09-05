Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi

Avcılar Belediye'sinde 2015 ve 2016 yılları arasında yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 16 aydır cezaevinde bulunan eski Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli hakkında tahliye kararı verildi.

Avcılar Belediye'sinde 2015 ve 2016 yılları arasında yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla, 01 Nisan 2022'de İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve belediye personelinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Benli'ye kamu "kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltilmişti.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi bugün, 16 aydır tutuklu bulunan eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli hakkında tahliye kararı verdi.

Benli, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

01 Nisan 2022'de İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla "ihaleye fesat karıştırma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Handan Toprak Benli ve belediye personelinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Benli, "Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan özgeçmişimdir. Ben belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığımda da ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığından geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır. Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Kitap halinde basına faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Çünkü bütçesi ve harcaması bellidir. Yapılan işin bütün bilgi ve belgelerini meclise sunmak zorundadır" demişti.