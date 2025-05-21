Av. Mehmet Emin Ekmen: Yıl sonuna kadar PKK'nın silahsızlanması hedefleniyor

Av. Mehmet Emin Ekmen: Yıl sonuna kadar PKK'nın silahsızlanması hedefleniyor
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. PKK'nın silah bırakma süreci ve Öcalan'la yürütülen görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, PKK'nın silahsızlanması süreci, Irak yönetimiyle yürütülen temaslar, Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği komisyon önerisi ve Abdullah Öcalan'ın talepleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YIL SONUNA KADAR SİLAHSIZLANMA HEDEFLENİYOR"

Mehmet Emin Ekmen, PKK'nın silahsızlanma sürecine dair yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar silahsızlanma hedefleniyor" dedi. Sürecin, hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Irak Kürdistan Federal Bölgesel Yönetimi'ni kapsayan bir çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

"BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÇABASI KIYMETLİ, KAPSAYICI BİR KOMİSYONA BENZİYOR"

Devlet Bahçeli'nin son dönemde dillendirdiği çözüm sürecine yönelik komisyon önerisini değerlendiren Ekmen, "Bahçeli'nin komisyon çabası kıymetli, kapsayıcı bir komisyona benziyor" şeklinde konuştu. Farklı kesimlerin sürece dâhil olmasının önemine değindi.

"İLK GÖRÜŞMELERDE ÖCALAN'IN TEK TALEBİNİN GENİŞ BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Abdullah Öcalan'la yürütülen ilk görüşmelere dair konuşan Ekmen, "İlk görüşmelerde Öcalan'ın tek talebinin geniş bir görüşme trafiği olduğunu biliyorum" dedi. Bu süreçteki beklentinin bireysel taleplerden çok müzakere koşullarına dair olduğu belirtildi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Politika
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