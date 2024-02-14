Artvin Belediye Başkanı, 85 yaşındaki vatandaşı, eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ÇALIŞANLAR SAKİNLEŞTİREMEDİ

Görüntülerde yaşlı adamla aralarında gecen diyalog sonrası bir anda sinirlenen Başkan Elçin, yaşlı adamı iterek dışarıya çıkartırken, makamdan gelen sesleri duyan belediye çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Elçin, öfkeyle yaşlı adamın peşinden gitti ve kendisini engel olmaya çalışan belediye görevlisine de tepki gösterdi.

GÖZLER YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Ankara'da olduğu öğrenilen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in büyük tepki çeken görüntülerle ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu...Başkan Elçin, geçtiğimiz günlerde yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmişti.

2019'DA YÜZDE 50 İLE KAZANMIŞTI

2019'da İYİ Parti'nin aday çıkartmadığı Artvin'de CHP, yüzde 50,96 oy alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti'nin adayı ise yüzde 43,24 oy almıştı. 2023 14 Mayıs seçimlerinde ise kent genelinde AK Parti yüzde 36,92; CHP yüzde 30,09; İYİ Parti ise yüzde 13,37 oy almıştı.