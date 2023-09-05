Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede değişiklikler yapacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına kadar birçok bakanlıkta değişiklikler önerildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede yapılacak değişiklikler hakkında bilge verdi.

Genel başkanlığını yaptığı iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin (PS) Ulusal Meclis toplantısında konuşan Rama, Arnavutluk hükümet kabinesinde yapacakları değişiklikleri paylaştı.

Buna göre, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına mevcut bakan Olta Xhaçka'nın yerine İgli Hasani önerildi. Hasani daha önce Arnavutluk'un Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi ve AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yaptı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu'nun yerine Albana Koçiu, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kushi'nin yerine Ogerta Manastirliu, Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Delina İbrahimaj'ın yerine Ervin Mete, Delina İbrahimaj Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanlığına, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca'nın yerine Anila Denaj önerildi.

Başbakan Rama ayrıca, Devlet Hizmet Standardı Bakanlığının bundan sonra olmayacağını, bunun yerine Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı olacağına, bu kuruma ise mevcut Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Arbjan Mazniku'nun önerdiklerini bildirdi.

Kabinedeki değişikliklerin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayının ardından Arnavutluk Meclisi'nde oylanması gerekiyor. Ardından bakanlar ant içerek göreve başlayacak.