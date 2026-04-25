Arakçi: "ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını henüz görmedik"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık. ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. İranlı bakan, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık" dedi.

Ayrıca Washington yönetimine eleştiride bulunan Arakçi, "ABD'nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" ifadelerini kullandı.

Arakçi'nin temasları

Arakçi dün beraberindeki heyetle birlikte Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmişti. İranlı bakan temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız