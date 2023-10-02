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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine atanan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi

Kızılcahamam'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe ile ilgili ulusal alanda haber konularının artırılması ve tanıtımı alanında çalışmalar yapacaklarını belirtti. Basın mensuplarının önemine değinen Mehmetbeyoğlu, bölgenin en faydalı tanıtım aracının basın mensupları olduğunu ve bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.